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Царьград

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Крашенинников объявил о поддержке закона о местном самоуправлении во втором чтении

Крашенинников объявил о поддержке закона о местном самоуправлении во втором чтении

Председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников подтвердил, что законопроект об организации местного самоуправления будет поддержан на втором чтении, и его отклонение не рассматривается.

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