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Книгу об Иване Грозном, написанную 500 лет назад, выставили на торги

Книгу об Иване Грозном, написанную 500 лет назад, выставили на торги

В Петербурге выставили на торги одну из древнейших русофобских книг Запада. Речь о биографии Ивана Грозного, изданной в Европе 500 лет назад.

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