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Корабли НАТО в Черном море: Россия в панике?

Корабли НАТО в Черном море: Россия в панике?

Заход очередного отряда кораблей НАТО в Черное море накануне переговоров Владимира Путина и Джо Байдена напрасно вызвал воодушевление в Киеве, где полагают, что американцы нашли серьёзный инструмент давления на Москву перед судьбоносной встречей.

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