Можно смело брать – он настоящий и недорогой: Росконтроль назвал лучшие марки кофе

Эксперты Росконтроля провели очередную проверку популярных марок молотого и зернового кофе из магазинов и выделили несколько брендов, которые можно смело класть в корзину: напиток в них оказался действительно натуральным, безопасным и при этом сравнительно недорогим.
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