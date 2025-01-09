Манты с тыквой не уступят мясным по вкусу и питательности, они доступнее для бюджета и подходят тем, кто не ест мясо Кориандр и молотая зира подчеркнут легкую сладость тыквы и придают начинке пряный аромат, а жареный лук добавляет карамельные нотки.