Манты с тыквой не уступят мясным по вкусу и питательности, они доступнее для бюджета и подходят тем, кто не ест мясо Кориандр и молотая зира подчеркнут легкую сладость тыквы и придают начинке пряный аромат, а жареный лук добавляет карамельные нотки.
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