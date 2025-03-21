Потапенко: «Спортивные клубы не могут навязывать ношение буркини»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 марта, ФедералПресс. Заместитель губернатора Санкт-Петербурга Игорь Потапенко выступил с заявлением о том, что спортивные клубы города не могут требовать от своих посетительниц ношения мусульманских купальников буркини вместо бикини, даже если это связано с соблюдением национальных обычаев.