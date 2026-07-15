Урсула приехала вытирать слезы Зеленскому: обещанные Киеву миллиарды задержались в пути

Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев объяснять Зеленскому проблемы с деньгами ЕС Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев на фоне растущих вопросов к выполнению финансовых обещаний Евросоюза перед Украиной.
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