Урсула приехала вытирать слезы Зеленскому: обещанные Киеву миллиарды задержались в пути

Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев объяснять Зеленскому проблемы с деньгами ЕС Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев на фоне растущих вопросов к выполнению финансовых обещаний Евросоюза перед Украиной.