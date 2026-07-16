Офицер ВС РФ заявил о минировании окрестностей Славянска

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Саперы группировки "Запад" дистанционно минируют окрестности Славянска с помощью дронов и ежедневно уничтожают от двух до пяти единиц техники, сообщил заместитель командира 9-го инженерно-саперного полка с позывными Гагарин.
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