Офицер ВС РФ заявил о минировании окрестностей Славянска

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Саперы группировки "Запад" дистанционно минируют окрестности Славянска с помощью дронов и ежедневно уничтожают от двух до пяти единиц техники, сообщил заместитель командира 9-го инженерно-саперного полка с позывными Гагарин.