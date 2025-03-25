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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Конкурс чтецов ´Золотой Орфей´.

Большое спасибо учителям русского языка и литературы, организовавшим настоящий праздник поэзии! И нашим талантливым, артистичным учащимся! По итогам конкурса чтецов ´Золотой Орфей´ дипломами 1 степени награждены Прокопчик Игнат, Хомченко Мелания и Ляхов Андрей! .

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