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Крымские активы стран, помогающих Украине воевать с Россией, будут национализированы

Крымские активы стран, помогающих Украине воевать с Россией, будут национализированы

В Крыму будут национализировать активы стран, поддерживающих агрессивные действия против России. Об этом заявил глава парламента республики Владимир Константинов.

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