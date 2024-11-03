Крымские активы стран, помогающих Украине воевать с Россией, будут национализированы

В Крыму будут национализировать активы стран, поддерживающих агрессивные действия против России. Об этом заявил глава парламента республики Владимир Константинов.
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