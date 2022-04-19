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“Сидела и ждала”, – экс-супруга Гордона рассказала причины своей неприязни к Ани Лорак

“Сидела и ждала”, – экс-супруга Гордона рассказала причины своей неприязни к Ани Лорак

Экс-супруга Александра Гордона спустя почти 7 лет наконец-то раскрыла правду. Катя Гордон рассказала журналистам, что Ани Лорак поступила очень плохо по отношению к ней.

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