Владельцам видеокарт серий Nvidia RTX 4000 и 5000 рекомендовано снизить настройки в демоверсии Hell is Us

Разработчики новой сложной приключенческой игры с открытым миром Hell Is Us выпустили обходной способ для пользователей Nvidia GeForce RTX 50 и RTX 40, у которых возникают сбои при запуске недавно выпущенной демо-версии для ПК.
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