Игорь Кочарян: «К МБА стали относиться с большим уважением. Это возможность выйти на качественно новый уровень»

Генеральный директор МБА Игорь Кочарян рассказал о задачах, которые клуб решал в межсезонье. «При комплектовании мы старались придерживаться концепции, чтобы состав был глубже, чтобы мы могли сохранять свой стиль на более длинных промежутках матчей.