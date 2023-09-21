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Игорь Кочарян: «К МБА стали относиться с большим уважением. Это возможность выйти на качественно новый уровень»

Генеральный директор МБА Игорь Кочарян рассказал о задачах, которые клуб решал в межсезонье. «При комплектовании мы старались придерживаться концепции, чтобы состав был глубже, чтобы мы могли сохранять свой стиль на более длинных промежутках матчей.

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