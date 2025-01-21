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Царьград

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ВС России уничтожили пункты дислокации ВСУ в Часовом Яре: Удар попал на камеру

ВС России уничтожили пункты дислокации ВСУ в Часовом Яре: Удар попал на камеру

Русские солдаты ударили по украинским пунктам связи и временной дислокации в Часовом ЯреВ Часовом Яре ликвидировано свыше двадцати украинских боевиков.

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