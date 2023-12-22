Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Законопроект о мобилизации украинских беженцев находится в стадии разработки

Законопроект о мобилизации украинских беженцев находится в стадии разработки

Представитель комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко заявил, что на Украине работают над законопроектом, принятие которого позволит призывать на военную службу находящихся за границей мужчин.

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