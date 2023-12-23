Особенности китайского Нового года: почему праздновать и этот праздник приятно (и может быть для вас полезно)

Китайский Новый год — это центральное событие в культуре стран Восточной Азии, которое отмечают аж 15 дней! Эта традиция, уходящая корнями в Древность, имеет особенность — дата праздника меняется каждый год, так как определяется в соответствии с лунным календарем и выпадает на период после второго новолуния, следующего за зимним солнцестоянием.