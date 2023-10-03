Экспорт СПГ из США в сентябре рухнул, из-за простоев заводов

Фото: lngworldnews.comЭкспорт сжиженного природного газа (СПГ) из США в сентябре снизился по сравнению с августом, поскольку отдельные отключения на четырех газоперерабатывающих заводах привели к снижению поставок, показали данные отслеживания судов LSEG.
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