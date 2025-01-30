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Самарская область: введена повышенная готовность из-за угрозы атаки БПЛА

Самарская область: введена повышенная готовность из-за угрозы атаки БПЛА

В Самарской области объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. МЧС России предупреждает жителей о необходимости сохранять бдительность и следить за обновлениями через официальное приложение.

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