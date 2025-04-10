НАСА просит кого-нибудь убрать с Луны человеческое говно

Агентство объявило тендер среди всех желающих на лучший способ переработки 96 мешков с человеческими отходами, которые были оставлены на поверхности спутника Земли американскими астронавтами, посещавшими его полвека назад.
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