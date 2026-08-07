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«Милан» представил черную третью форму. Детали комплекта реагируют на ультрафиолет

«Милан» и Puma представили третий комплект формы команды на сезон-2026/27. Основным цветом формы стал черный, а детали выполнены в ярко-красном флуоресцентном оттенке.

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