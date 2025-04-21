Встреча учащихся 2 классов с сотрудником БГРОЧС.

10 апреля состоялась встреча сотрудника БГРОЧС с учащимися II классов. Инспектор провел с детьми беседу, целью которой являлась проверка знаний детей по пожарной безопасности, предупреждение пожаров дома от детских игр и шалостей с огнем, на отдыхе в парках, лесах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии