Встреча учащихся 2 классов с сотрудником БГРОЧС.

10 апреля состоялась встреча сотрудника БГРОЧС с учащимися II классов. Инспектор провел с детьми беседу, целью которой являлась проверка знаний детей по пожарной безопасности, предупреждение пожаров дома от детских игр и шалостей с огнем, на отдыхе в парках, лесах.