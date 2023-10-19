Объем вложений России в американский госдолг вырос в августе на $2 млн

Согласно статистике Минфина США, в августе объем вложений России в американский госдолг (US treasuries) вырос на $2 млн по сравнению с июлем - до $31 млн, из них $26 млн были вложены в долгосрочные гособлигации, $5 млн – в краткосрочные.
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