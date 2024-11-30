В парке в центре Петрозаводска сломали скамейки

Жительница Петрозаводска опубликовала фото сломанных скамеек в парке рядом с улицей Антикайнена. Вчера в социальных сетях появилось сообщение от жительницы Петрозаводска, которая поделилась фотографиями, сделанными в парке 50-летия Пионерской организации возле улицы Антикайнена.
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