В парке в центре Петрозаводска сломали скамейки

Жительница Петрозаводска опубликовала фото сломанных скамеек в парке рядом с улицей Антикайнена. Вчера в социальных сетях появилось сообщение от жительницы Петрозаводска, которая поделилась фотографиями, сделанными в парке 50-летия Пионерской организации возле улицы Антикайнена.