Психолог перечислила пять признаков послеродовой депрессии

Перинатальный психолог, эксперт по подготовке к зачатию, материнству и ЭКО Лидия Кутузова 20 января рассказала «Известиям» о пяти признаках, которые говорят о развитии у молодой мамы послеродовой депрессии.
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