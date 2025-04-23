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19-летняя невеста Лепса показала лицо до пластики

19-летняя невеста Лепса показала лицо до пластики

Невеста российского певца Григория Лепса Аврора Киба показала лицо до пластики на фото. Соответствующий пост появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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