Депутат Разворотнева: чтобы оштрафовать за шум, региону нужен договор с МВД

В России уже есть действующие нормы и законы по регулированию уровня шума в многоквартирных домах, однако зачастую они трудноисполнимы, отметила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
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