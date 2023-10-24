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Депутат Разворотнева: чтобы оштрафовать за шум, региону нужен договор с МВД

Депутат Разворотнева: чтобы оштрафовать за шум, региону нужен договор с МВД

В России уже есть действующие нормы и законы по регулированию уровня шума в многоквартирных домах, однако зачастую они трудноисполнимы, отметила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

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