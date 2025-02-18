﻿﻿С приближением весны хочется наполнить свой дом светом, теплом и легкостью. Один из самых простых способов добиться этого — использовать цвета, которые ассоциируются с солнечным светом и свежестью, а также помогают создать атмосферу жизненной силы после зимней спячки.