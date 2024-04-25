История самого богатого спортсмена в истории

В мире, где современные спортсмены, такие как Майкл Джордан, Леброн Джеймс или Майк Тайсон, попадают в заголовки газет и приобретают огромные состояния, существует историческая личность, чье богатство и слава затмевают даже самых знаменитых спортивных икон нашего времени.