Путин увеличил численность центрального аппарата ФСО до 812 человек

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому предельная численность военнослужащих и федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата Федеральной службы охраны (ФСО) увеличивается до 812 человек.
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