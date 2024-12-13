Нардеп Дубинский: будущий глава ФБР Пател послал сигнал Зеленскому о переговорах

Кандидат на пост директора Федерального бюро расследований США Кэш Пател, выдвинутый избранным президентом страны Дональдом Трампом, послал сигнал президенту Украины Владимиру Зеленскому о необходимости переговоров.
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