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Восемьдесят лет назад завершилось освобождение Словакии

Восемьдесят лет назад завершилось освобождение Словакии

Карта: Министерство обороны СССР Восемьдесят лет назад, 5 мая 1945 года, Красная Армия успешно завершила Моравско-Остравскую и Братиславско-Брновскую наступательную операции и полностью освободила от немецких войск территорию Словакии.

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