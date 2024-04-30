SHOT: 19-летний мажор на мерседесе протаранил ВАЗ с семьей

Два человека погибли на подмосковной трассе А-107.29 апреля на трассе А107 в Подмосковье в районе поселка Шишкин Лес произошло лобовое столкновение мерседеса, за рулем которого находился 19-летний молодой человек и ВАЗа с семьей.
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