SHOT: 19-летний мажор на мерседесе протаранил ВАЗ с семьей

Два человека погибли на подмосковной трассе А-107.29 апреля на трассе А107 в Подмосковье в районе поселка Шишкин Лес произошло лобовое столкновение мерседеса, за рулем которого находился 19-летний молодой человек и ВАЗа с семьей.