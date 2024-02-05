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Ryzen 7 8700G оказался хорош в разгоне оперативной памяти — DDR5-10600 покорился без эк...

Ryzen 7 8700G оказался хорош в разгоне оперативной памяти — DDR5-10600 покорился без эк...

Ryzen 7 8700G оказался хорош в разгоне оперативной памяти — DDR5-10600 покорился без экстремального охлажденияСерия настольных гибридных процессоров Ryzen 8000G привлекла внимание энтузиастов поддержкой высокоскоростной оперативной памяти и хорошими возможностями для её разгона.

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