Ryzen 7 8700G оказался хорош в разгоне оперативной памяти — DDR5-10600 покорился без эк...

Ryzen 7 8700G оказался хорош в разгоне оперативной памяти — DDR5-10600 покорился без экстремального охлажденияСерия настольных гибридных процессоров Ryzen 8000G привлекла внимание энтузиастов поддержкой высокоскоростной оперативной памяти и хорошими возможностями для её разгона.
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