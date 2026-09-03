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В Сочи и Сириусе завыла сирена! Срочно уйти с пляжей и зайти в укрытия

В Сочи и Сириусе завыла сирена! Срочно уйти с пляжей и зайти в укрытия

В Сочи объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Жителей и гостей курорта призвали сохранять спокойствие и незамедлительно перейти в безопасные места.

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