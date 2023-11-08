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"Где подбитый тобой танк?": Соловьёв сцепился с бойцом ММА из Дагестана из-за погрома

"Где подбитый тобой танк?": Соловьёв сцепился с бойцом ММА из Дагестана из-за погрома

Телеведущий Владимир Соловьёв громко разругался с бойцом ММА из Дагестана Хасаном Магомедшариповым. Ранее журналист прошёлся по теме с погромами в аэропорту Махачкалы, вызвав гнев борца смешанных единоборств.

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