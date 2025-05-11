В России создали доступный искусственный нейрон для изучения мозга

Сотрудники Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского представили инновационное устройство — искусственный нейрон, способный воспроизводить электрические сигналы, характерные для работы живых нейронов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии