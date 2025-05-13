На «Госуслугах» может появиться пояснение отказа в предоставлении услуги

С инициативой выступил Ярослав Нилов Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (фракция ЛДПР) предлагает внедрить на портале «Госуслуги» возможность для россиян получать краткое пояснение, по какой причине им не может быть предоставлена услуга и каким образом это можно оперативно исправить.