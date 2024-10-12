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Белоусов посетил пункт базирования атомных подлодок в Мурманской области

Белоусов посетил пункт базирования атомных подлодок в Мурманской области

Глава Минобороны России Андрей Белоусов проинспектировал в Мурманской области объекты военной и социальной инфраструктуры Северного флота, в частности, посетив пункт базирования атомных подводных крейсеров «Борей» и «Борей-А».

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