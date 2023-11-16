НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

«Челси» рассматривает Осимхена и Тоуни, приоритет – форвард «Наполи»

«Челси» рассматривает Осимхена и Тоуни, приоритет – форвард «Наполи»

«Челси» намерен усилить атаку и интересуется Виктором Осимхеном и Айвеном Тоуни. Приоритетная трансферная цель «синих» – форвард «Наполи», который не может договориться с итальянским клубом о новом контракте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх