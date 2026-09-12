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Царьград

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Силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили дрон над Пензенской областью

Силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили дрон над Пензенской областью

В Пензенской области 12 сентября силами ПВО был сбит украинский беспилотник.Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем канале в «Макс».

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