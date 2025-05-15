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Петербургский дневник

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Тихвин станет столицей «Серебряного ожерелья» России в 2025 году

Тихвин станет столицей «Серебряного ожерелья» России в 2025 году

Церемония наделения статусом пройдет 9 июля В 2025 году в Ленинградской области целых три столицы: Гатчина – по уставу, Кириши стали столицей дня рождения 47-го региона, а Тихвин – столицей «Серебряного ожерелья» России.

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