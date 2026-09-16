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РГ: в России появились зимние шины из КНР, способные конкурировать с европейскими

РГ: в России появились зимние шины из КНР, способные конкурировать с европейскими

На российском рынке вместе с китайскими автомобилями появились и шины производства КНР. «Российская газета» опросила экспертов о том, стоит ли приобретать зимние шины китайских брендов.

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