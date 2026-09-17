Если раньше жених Тани Успенской (ранее Плаксиной, она сменила фамилию) Артем Москвин был известен только за счет своей неземной любви к дочери певицы, то теперь он приобретает новый оттенок славы.
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