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Пятый канал

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«Думаете, я простак, а Таня — звезда?» — в чьих руках оказалась дочь Успенской

«Думаете, я простак, а Таня — звезда?» — в чьих руках оказалась дочь Успенской

Если раньше жених Тани Успенской (ранее Плаксиной, она сменила фамилию) Артем Москвин был известен только за счет своей неземной любви к дочери певицы, то теперь он приобретает новый оттенок славы.

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