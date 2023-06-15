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Выборы губернатора Московской области назначили на 10 сентября

Выборы губернатора Московской области назначили на 10 сентября

Московская областная дума приняла решение о проведении 10 сентября выборов губернатора Подмосковья, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александра Баранова.

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