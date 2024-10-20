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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Фазлыева: Барлык әтиләргә балалары өчен ышанычлы терәк булып калуларын телим

Фазлыева: Барлык әтиләргә балалары өчен ышанычлы терәк булып калуларын телим

Татарстан вице-премьеры Ләйлә Фазлыева республиканың барлык әтиләрен Әтиләр көне белән котлады. «Егерменче октябрьдә Россия Федерациясендә мөһим һәм әһәмиятле бәйрәм — Әтиләр көне билгеләп үтелә!» - дип искәртте ул.

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