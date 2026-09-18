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Путин: власти на Украине не проводят выборы и пытаются помешать избирательному процессу в РФ

Путин: власти на Украине не проводят выборы и пытаются помешать избирательному процессу в РФ

Власти на Украине не спешат проводить выборы в своей стране и пытаются помешать избирательному процессу в России, заявил Президент РФ Владимир Путин во время заседания Военно-промышленной комиссии.

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