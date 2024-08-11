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Гладков: большое количество жителей Красной Яруги покинули свои дома

Гладков: большое количество жителей Красной Яруги покинули свои дома

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что большое количество жителей поселка Красная Яруга и близлежащих сел покинули свои дома, несмотря на то, что необходимости в этом не было.

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