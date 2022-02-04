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ВШЭ: Количество российских ученых, выезжающих за границу, за два года снизилось почти вдвое

ВШЭ: Количество российских ученых, выезжающих за границу, за два года снизилось почти вдвое

Число иностранных ученых и преподавателей, прибывающих работать в Россию, в пять раз превышает количество российских исследователей и профессоров, уезжающих за границу.

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