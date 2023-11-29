На заковавшего возлюбленную в наручники мужчину заведено уголовное дело о похищении

50-летний подозреваемый работает детским тренером по дзюдо. На мужчину, который заковал возлюбленную в наручники и против воли пытался увезти её на авто в Приморском районе завели уголовное дело по статье 126 УК РФ «Похищение человека».
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