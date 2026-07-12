Четыре человека погибли при атаке ВСУ на остановку в Энергодаре

Четыре человека погибли, еще четыре пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины на остановку общественного транспорта в Энергодаре Запорожской области, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии