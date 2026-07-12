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Аргументы и Факты

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Четыре человека погибли при атаке ВСУ на остановку в Энергодаре

Четыре человека погибли при атаке ВСУ на остановку в Энергодаре

Четыре человека погибли, еще четыре пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины на остановку общественного транспорта в Энергодаре Запорожской области, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

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